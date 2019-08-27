بالوثيقة: الموافقة على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود في مفوضية حقوق الانسان

2019/08/27 | 13:33

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بغداد اليوم - بغداد

وافقت دائرة الشؤون المالية والادارية في مجلس القضاء الاعلى، على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود ف...





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