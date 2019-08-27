الكشف عن جنسية الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار

2019/08/27 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن الزبائن والعاملين في قاعات الروليت (القمار) في بعض فنادق العاصمة بغداد، الذين بلغ تعدادهم 189 ...

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