عالية نصيف:القصف الممنهج ضد مواقع الحشد يجب إن يواجه بكافة السبل القانونية والدبلوماسية

2019/08/27 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، استخدام جميع السبل القانونية والدبلوماسية للتصدي لاستهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع الحشد الشعبي ومن بينها نزول الجماهير للشارع في عموم محافظات البلاد بتظاهرات يوم الجمعة المقبل.وقالت نصيف في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، إن “الضربات الممنهجة ضد مواقع الحشد الشعبي من قبل الطيران الإسرائيلي يجب

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