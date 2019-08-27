تدمير اربعة مضافات لداعش في الانبار قرب الحدود السعودية

2019/08/27 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..افاد امر لواء قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير اربعة مضافات لخلايا عصابات داعش الإجرامية بعملية تطهير المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية غربي الانبار .وقال العيساوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد […]

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