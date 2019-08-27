2019/08/27 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KyJA-TumDFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلية المتابعة تشرف على سير المشاريع الخدمية في قضاء الحسينية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلية المتابعة تشرف على سير المشاريع الخدمية في قضاء الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).