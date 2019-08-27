2019/08/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب شباب العراق نظيره الاردني، في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا الاولى والتي تقام مبارياتها على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس.وتمكن العراق من الفوز على البحرين 2-1، في المباراة التي جرت، يوم امس الاثنين، في اختتام مباريات الدور الاول للمجموعة الثانية، ليحل في المركز الثاني بـ 3 نقاط، خلف المتصدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليوث الرافدين يواجهون النشامى في نصف نهائي غرب اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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