2019/08/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين تتمركز حرائق غابات الامازون؟ وما أهمية غاباته المطيرة؟ إليك ست حقائق يجب معرفتها عن الحرائق التي تشتعل في "رئتي الأرض".

لقد أثارت صور انتشار الدخان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقائق يجب معرفتها بشأن حرائق الأمازون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقائق يجب معرفتها بشأن حرائق الأمازون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).