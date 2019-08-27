العيساوي لـ

2019/08/27 | 14:23

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العهد نيوز – الانبار

دمرت القوات الامنية المشتركة، 4 مضافات تابعة لعصابات داعش الارهابية قرب الشريط الحدودي الرابط مع السعودية.

وقال امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود

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