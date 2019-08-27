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مجلس كربلاء يخصص نثرية بقيمة ” ٥٠ مليون ” لأعضائه ورئيسه


مجلس كربلاء يخصص نثرية بقيمة ” ٥٠ مليون ” لأعضائه ورئيسه
2019/08/27 | 14:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / كربلاء 

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