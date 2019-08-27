بينهم اجنبي الجنسية.. اعتقال عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2019/08/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اجنبي الجنسية بالعاصمة.

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