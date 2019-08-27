الداخلية: ضبط عجلة محملة بمادة البنزين معدة للتهريب والقبض على سائقها

2019/08/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بمادة البنزين معدة للتهريب والقبض على سائقها.

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