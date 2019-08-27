جدول يبين عدد الاخبار الحقيقية والكاذبة لعصابات داعش

2019/08/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت /موازين نيوز/، على جدول مقارنة للعمليات الارهابية التي اعلنت عنها عصابات داعش الارهابية بواسطة ذراعها الاعلامي وكالة اعماق، يبين عدد الاخبار الحقيقة والكاذبة في العراق .

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