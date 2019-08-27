2019/08/27 | 14:25

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تصديق أقوال ضابط ومفوض شرطة ..



هذا مافعلوه !

الثلاثاء

27

أب

2019 :

02:13 pm

42

‎صدقت محكمة تحقيق الرصافة أقوال ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية

لقيامهم باستبدال ‏موقوف أثناء تسييره إلى المحكمة المختصة‎.‎وقال القاضي المختص إلى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن

"الأجهزة الأمنية ألقت ‏القبض على متهم مطلوب للقضاء وأثناء تسييره

للمحكمة تمهيدا لعرضه على القاضي المختص ‏جرى استبدال الموقوف

بشقيقه‎".‎وأضاف أن " شقيق الموقوف عرض على القاضي ليتم إخلاء سبيل الموقوف

المستبدل كونه ‏غير المقصود‎".‎وأضاف أن "عملية القبض تمت على اثر معلومات استخبارية وردت إلى مكتب

المفتش العام ‏بشأن عملية الاستبدال وعلى أثرها سلم المتهم

الأصلي نفسه إلى الجهات المختصة واعتقل شقيقه ‏والضابط والمفوض مسؤول

الدورية‎".‎ونوه إلى إن "المتهمين موقوفين حاليا وفق أحكام المادة 290 من قانون

العقوبات".‏

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