الإعدام لمدان بخطف والاشتراك بقتل ضابط شرطة

2019/08/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على متهم عن

جريمة اشتراكه بعملية خطف أدت إلى "‏استشهاد" ضابط شرطة بعد مواجهة

مسلحة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في، إن "محكمة جنايات

الكرخ قضت حكماً ‏بالإعدام على أحد أفراد عصابة تقوم بخطف المواطنين

ومساومة ذويهم‎".وأضاف، أن "المتهم اشترك بخطف مواطن وعند محاولة نقله من السماوة

إلى الديوانية جرى ‏نصب كمين من القوات الأمنية، وحصلت مواجهة بين

قوات الأمن والعصابة ما أدى إلى استشهاد ‏ضابط وجرح جنود آخرين، وتم

بعد ذلك إلقاء القبض على المتهم‎".وأشار البيان، إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة الرابعة من

قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة ‏‏2005".‏

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