الحلبوسي يبحث مع السفير الروسي تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة

2019/08/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشد اللقاء على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية عبر لجان الصداقة المشتركة، فضلا عن توقيع اتفاقية حول منح سمات الدخول بين البلدين.

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء، أن العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع روسيا، ولا سيما في المجال الاقتصادي، ولما تمتلكه موسكو من الخبرات الفنية واللوجستية.

من جهته أكد السفير الروسي حرص بلاده على دعم العراق في مجلس الأمن الدولي، لزيادة قدرة الدفاعات الجوية العراقية.

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