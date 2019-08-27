الانبار: الاعلان عن انتهاء المرحلة الرابعة من عملية ارادة النصر

2019/08/27 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،الثلاثاء، انتهاء المرحلة الرابعة من حملة ارادة النصر الامنية التي استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة .وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن” المرحلة الرابعة من حملة ارادة النصر التي شاركت فيها مختلف صنوف الاجهزة الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي والعشائري […]

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