2019/08/27 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عزمها إلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع اميركا وإنهاء التواجد العسكري الأميركي، مبينا ان الأيام المقبلة ستشهد حركا سياسيا لإخراج القوات الأميركية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد حركا سياسيا من اجل اخراج القوات الأميركية والغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية:الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لإخراج القوات الأميركية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية:الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لإخراج القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية:الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لإخراج القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).