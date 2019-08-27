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المحكمة الاتحادية تستبدل عضوية رفـــاه العارضـــي بباســم الخشــان

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تاريخ النشر

27/08/2019 02:16 PM

المشرق – قسم الاخبار:كشفَ الخبير الأول لدى المحكمة الاتحادية في قضية النظر بطعون المرشحين عادل اللامي، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية باستبدال عضوية النائب رفاه العارضي بالمرشح باسم الخشان.



وقال اللامي: ان المحكمة الاتحادية قررت سحب المقعد النيابي من النائب رفاه العارضي ومنحه للمرشح باسم الخشان بعد النظر بعدة معطيات انتخابية، مضيفا: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت على سياسة توزيع المقاعد وفق مبدأ الكوتا النسائية وعدم منح المقعد لباسم الخشان في محافظة ذي قار.



يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت خلال الفترة الماضية باستبدال بعض النواب بمرشحين آخرين اعتبرتهم فائزين في الانتخابات النيابية الماضية.

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