2019/08/27 | 14:28

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منع الوزراء والبرلمانيين من التقديم على الدراسة المسائية

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تاريخ النشر

27/08/2019 02:14 PM

المشرق – قسم الاخبار:أعلنتْ وزارة التعليم العالي، اصدار وزيرها قصي السهيل توجيها منع الوزراء واعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة من التقديم على الدراسة المسائية.



وقال البيان: يمنع السادة الوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس النواب وذوو الدرجات الخاصة والمدراء العامون واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية من التقديم على الدراسة المسائية في الجامعات والكليات كافة.



واضاف: ويشمل القرار جميع الطلبة المقبولين في السنوات السابقة والمستمرين حاليا ويتم اخذ تعهد خطي عند التقديم وبخلاف ذلك سيتم الغاء قبوله ورفع اسمه الى الجهة المعنية.

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