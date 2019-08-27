البرلمان يستعد لاستجواب الوزراء المتلكئين

2019/08/27 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ النائب في البرلمان عبد عون علاوي، أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجواب الوزراء

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