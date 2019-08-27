2019/08/27 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب شباب العراق نظيره الأردني، في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا الأولى والتي تقام مبارياتها على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام ، شمال القدس. وتمكن العراق من الفوز على البحرين 2-1 ، في المباراة التي جرت ، يوم أمس الاثنين ، في اختتام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية، ليحل في المركز الثاني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً ..



منتخب شباب العراق يواجه نظيره الأردني في نصف نهائي غرب آسيا النعيم نيوز.

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