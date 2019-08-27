ترامب على وشك أن يخسر انتخابات 2020

2019/08/27 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاله بصحيفة ديلي تلغراف، يرى الكاتب تيم ستانلي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وأشار

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