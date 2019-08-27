ماذا وراء اغتيال داعش للشيخ ظاهر في الطارمية ؟

2019/08/27 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، الثلاثاء، إن عملية اغتيال الشيخ عبدالرحمن عثمان حمادي الظاهر من قبل عناصر داعش يقودنا الى استفهام ...

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