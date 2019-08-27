القنصل الايراني في البصرة ” يؤكد ان حكومة بلاده وشعبها لا تقبل باي تجاوز على الزائرين العراقيين وستحاسب المخالفين

2019/08/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القنصل الايراني في البصرة احمد سياهبوش ” ان حكومة بلاده وشعبها لا تقبل باي تجاوز على الزائرين العراقيين الى الجمهورية الاسلامية ” مشيرا الى انها تستنكر وتعاقب الاشخاص الذين يقومون بذلك .وقال سياهبوش خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى القنصلية الايرانية في البصرة ” ان حكومة بلاده تشعر بان هناك اعداء لم […]

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