بغداد وموسكو تناقشان مشروع مذكرة ‏تفاهم لتسليم المطلوبين للقضاء بين البلدين

2019/08/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل فاروق أمين الشواني السعي الى الاستفادة من خبرات الدول الصديقة في جميع المجالات “.واوضح الوزير خلال ‏استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة ‏السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق ” ان الحكومة العراقية تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة ‏روسيا في جميع المجالات‎.‎ وبحث الوزير مع السفير […]

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