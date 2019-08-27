قيادي بالتيار الصدري: لدينا القدرة على تهديد أمن اسرائيل.. هذا ما ننتظره

2019/08/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أكد حاكم الزاملي، القيادي في التيار الصدري، الثلاثاء (27 آب 2019) أن التيار لديه قدرة التأثير على المصالح الاسرائيلية وتهديد الكيان الصهيوني.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري، هو جزء من الدولة العراقية، وأي تصرف أو رد له على الكيان الصهيوني يكون من خلال الدولة العراقية، ففي حال كان هناك رد من قبل الدولة على الاعتداءات الاخيرة بحال ثبوتها، فالتيار سيكون مشاركاً بهذا الرد".

وأكد أن "التيار الصدري لا يتصرف كجهة مستقلة خارج اطار الدولة العراقية"، مؤكدا ان "هناك أدوات قوة كثيرة في العراق للرد على اعتداءات الكيان الصهيوني، وباعتبار أن التيار الصدري، جزءاً فاعلاً في العراق، فهو يستطيع ان يهدد اسرائيل ويؤثر على مصالحها".

وأضاف انه "رغم ما تملكه اسرائيل من قوة، لكنها تبقى قاصرة امام الجهات الشعبية العراقية، ونحن ننتظر ما تقوله وتقوم به الدولة العراقية وسنكون جزءاً من اي رد رسمي".

وأصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين (26 آب 2019) بياناً على خلفية اتهام إسرائيل باستهداف الحشد الشعبي، فيما طالب بتسليم مخازن الأسلحة إلى الحكومة، وإغلاق المقرات كافة.

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "انني لا أبرئ (العدو الصهيوني) من افعاله الإرهابية في العراق"، مستدركا: "بيد انني على يقين من انه لا يقدم على مثل هذه الخطوة أو الخطوات فهو يعلم أن الرد سيكون مزلزلا لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون أن نهايتهم من (العراق)..



ومعه فلن يزجوا انفسهم بهذه اللعبة التي هي أكبر منهم".

وأضاف: "فلذلك، يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقق من الامر ولو بإشراف دولي..



فإن ثبت جرمهم وارهابهم فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار..



فإن العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء، ومع ثبوته فإنني ادعو جميع الأطراف إلى الاجتماع بطاولة مستديرة لايتحكم فيها الفاسدون ولايتحكم فيها من وقع على الاتفاقية الأمنية على أمريكا، ولا يتحكم بها من أقر تجريم استهداف الأمريكي وما شاكل، وأن يكون الاجتماع عراقيا بحتا من غير تدخل حتى دول الممانعة للوجود الإسرائيلي والامريكي في المنطقة فضلا عن من يحاول مهادنتهم ولايحاول غلق سفاراتهم في بلده، لذا فإن القرار يجب أن يكون تشاوريا وبأسرع وقت ممكن..



وبخطوات مدروسة جيدا لنبعد من خلالها العراق والعراقيين عن أن يكون (الضحية) وبلا فائدة ترتجى".

وتابع: "بل ولايجب أن تتعالى التصريحات النارية والبيانات العاطفية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي والا فسيكون العراق مثارا للاستهزاء، ثم أنه علينا تجنيب المقدسات الخطر المحدق كما ويجب أن يحصر السلاح بيد الدولة وان تغلق كل المقرات وأن تسلم كل المخازن للدولة، وإلا فإن المخالف سوف يعرض العراق والعراقيين لخطر شديد وسيكون هو المسبب لخرابه لاسمح الله".

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: "كما ولابد من حماية الحدود العراقية من جميع الأطراف وبالخصوص مع سوريا وانسحاب كافة الفصائل من (سوريا الحبيبة) فالعراق أحق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من خطر، كما انني أؤكد على الرجوع إلى مراجعنا الكرام في كل ذلك فأن فتواهم الموحدة هي الملهم الأول لنا ولكل محب للوطن".

بغداد اليوم- خاص

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وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اسباب منع تسليح العراق بمنظومة الدفاع ا

بغداد اليوم - بغداد

وافقت دائرة الشؤون المالية والادارية في مجلس القضاء الاعلى، على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود في مفوضية حقوق الانسان.

ونصت وثيقة على أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تحويل الاجراء اليوميين الى عقود، في المفوضية ال

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، 27 آب، 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، أن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي

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