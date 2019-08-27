المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم في العراق يستقبل وفداً إیرانیاً + الصور

2019/08/27 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مدير المركز الوطني لعلوم القرآن في العراق الدكتور رافع العامري وفدٌ قرآني من جمهورية إيران الإسلامية .حيث بحث الجانبان جميع أشكال التعاون القرآني المشترك بين البلدين، وقد اطلع الوفد الزائر على منجزات المركز الوطني ومن بينها مشروع طباعة أول مصحف في العراق تم خطه بأيدي عراقية.و أعرب الوفد عن إعجابه بهذه المنجزات …

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