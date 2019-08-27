2019/08/27 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بمادة البنزين معدة للتهريب والقبض على سائقها، شمالي العاصمة.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “مفارز استخبارات شرطة الطاقة نفط الوسط العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبعد المتابعة المستمرة لقاطع المسؤولية تمكنت من ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلة محملة بمادة البنزين معدة للتهريب والقبض على سائقها شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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