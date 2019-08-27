هجوم إسرائيل على الحشد العراقي من منظور الأمن الإيراني

2019/08/27 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من غير المستبعد أن تواصل إسرائيل مهاجمة أهداف على صلة بإيران في العراق، أو أي أهداف أخرى تعتقد تل أبيب أنها تهدد

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