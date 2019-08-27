الدفاع النيابية: الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لإخراج القوات الأميركية

2019/08/27 | 14:44

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بغداد :سومر نيوز

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عزمها إلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع اميركا وإنهاء التواج...

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