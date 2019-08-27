المركزي للاحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في العراق خلال الفصل الاول لـ2019

2019/08/27 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في العراق للنصف الاول من عام 2019.

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