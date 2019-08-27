التربية: استمرار تقديم الاعتراض على نتائج المتميزين لنهاية الأسبوع الحالي

2019/08/27 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استمرار تقديم اعتراضات الطلبة على نتائج القبول الخاصة بمدارس المتميزين وكلية بغداد إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 29 من شهر آب الحالي.

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