رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوث وزارة الخارجية النرويجي

2019/08/27 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية النرويجي كنوت لين، ترافقه سفيرة أوسلو لدى بغداد تونه اليزابيث اليش.

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