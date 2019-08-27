“مخرب اثار متحف الموصل” في قبضة الداخلية العراقية

2019/08/27 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عنصر بتنظيم داعش متورط بتدمير الآثار في متحف مدينة الموصل عندما كان التنظيم المتشدد يسيطر على اغلب مناطق المحافظة.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من مديرية شؤون افواج الطوارئ التابعة […]

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