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#تميم منصور - الانتخابات الاسرائيلية بين القديم والجديد


#تميم منصور - الانتخابات الاسرائيلية بين القديم والجديد
2019/08/27 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تميم_منصور لكل معركة انتخابية في اسرائيل طابعها ولونها ، قديمها وجديدها ، وفي العديد من الحالات تطفو فوق سطح الأحداث وتبرز من داخل التنافس الحزبي المفاجئات التي لم يتوقعها أحد .

من هذه المفاجئات أحياناً وبعد اغلاق ملف الانتخابات تشكيل حكومة جديدة تكون استمراراً للحكومة القديمة – كما يتوقع نتنياهو الآن – أو تقلب الخارطة السياسية واقامة حكومة من أحزاب معادية سياسياً للأحزاب التي شكلت الحكومة القديمة .

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تميم منصور - الانتخابات الاسرائيلية بين القديم والجديد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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