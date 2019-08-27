2019/08/27 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عليهم توخي الحذر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: نصرالله يدرك جيداً أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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