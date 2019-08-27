«الحشد الشعبي» وأزمة السيادة العراقية

2019/08/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخلو التسريب الأميركي شبه الرسمي لصحيفة «نيويورك تايمز» المنشور 22 أغسطس (آب) الجاري، والذي يؤكد أن إسرائيل هي من قامت بالغارات

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