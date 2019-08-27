سماء الشرق الأوسط تزدحم بالطائرات دون طيار

2019/08/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصحاري الشاسعة في السعودية إلى أحياء بيروت المزدحمة، تجول الطائرات ذاتية القيادة (درون) سماء منطقة الشرق الأوسط وتزيد من مخاطر تصعيد

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