دراسة تكشف عن علاقة قوية بين تلوث الهواء وارتكاب الجرائم العنيفة

2019/08/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عقب دراسة استمرت 13 عاما، وجد العلماء أن تلوث الهواء قادر على تحويل بعض الناس إلى مجرمين ومرتكبي أعمال عنف.وكشفت الدراسة التي تضمنت بيانات 86 مليون شخص في الولايات المتحدة، أنه كلما كان الهواء أكثر تلوثا، يتم ارتكاب جرائم أشد عنفا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.ويعتقد الباحثون أن […]

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