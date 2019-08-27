الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خليتين إرهابيتين في الانبار

2019/08/27 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اختراق وتفكيك خليتين إرهابيتين وتقبض على جميع عناصرها في الانبار .

وذكر بيان للمديرية تلقت "العهد نيوز" نسخة

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