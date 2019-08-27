البنك المركزي يبيع اكثر من 265 مليون دولار في مزاد العملة

2019/08/27 | 14:53

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العهد نيوز – بغداد

باع البنك المركزي العراقي اكثر من 265 مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم .

وقال البنك في بيان ان "اجمالي

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