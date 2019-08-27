2019/08/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استمرار تقديم اعتراضات الطلبة على نتائج القبول الخاصة بمدارس المتميزين وكلية بغداد إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 29 من شهر آب الحالي.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى أن “بإمكان الطالب تقديم طلب الاعتراض عبر المدارس الخاصة بهم ليتم عرضها إلى لجان متخصصة لبيان مدى تطابقها حفاظاً على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:استمرار تقديم الاعتراض على نتائج المتميزين لنهاية الأسبوع الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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