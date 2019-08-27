جنايات الكرخ تقضي بالإعدام لمتهم بالخطف والقتل

2019/08/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة جنايات الكرخ قضت حكما ‏بالإعدام على احد أفراد عصابة تقوم بخطف المواطنين ومساومة ذويهم‎"".وأضاف، أن" المتهم اشترك بخطف مواطن وعند محاولة نقله من السماوة إلى الديوانية جرى ‏نصب كمين من القوات الأمنية، وحصلت مواجهة بين قوات الأمن والعصابة ما أدى إلى استشهاد ‏ضابط وجرح جنود آخرين، وتم بعد ذلك إلقاء القبض على المتهم‎"".واشار الى أن" المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة ‏‏2005".‏انتهى..م.م

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