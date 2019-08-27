مجلس واسط يلغي تعيينات الكهرباء

2019/08/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

صوت مجلس محافظة واسط، يوم الثلاثاء، على الغاء آلية

التعيينات التي جرت في محطة واسط الحرارية من قبل وزارة

الكهرباء.

وقال رئيس المجلس مازن الزاملي ان "مجلس المحافظة صوت على الغاء

آلية التعيينات التي جرت في محطة واسط الحرارية من قبل وزارة

الكهرباء"، مشيرا الى "وجود شبهات فساد في التعيينات".

واضاف ان "التعيينات تخطت بعض التعليمات وقرار مجلس الوزراء والقاضي

بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجماعية والدائرة الممثلة لها

بالمحافظة لغرض تعيين العاطلين من ابناء المحافظة".

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