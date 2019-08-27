2019/08/27 | 14:54

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كربلاء: تسجيل اكثر من ١٥٠ حالة إصابة بمرض «السرطان» شهرياً

كلمة -

كربلاء

كشف مركز الامام الحسين للأورام السرطانية في كربلاء، يوم

الاثنين، عن تسجيل أكثر من 150 حالة جديدة كل شهر.

وقال مدير المركز كرار الموسوي إن “المركز سجل منذ افتتاحه في العام

2013 ولغاية الان اكثر من 6500 حالة 60% منها من كربلاء و 40% من

بعض المحافظات ومن مختلف الاعمار".

وأضاف، أن "المركز يسجل شهريا أكثر من 150 حالة جديدة مع عدم توفر

العلاجات الكيماوية بمستوى يكفي لعلاج جميع الحالات، بالإضافة الى

افتقاره الى اجهزة المعجل الخطي العلاج الاشعاعي المكمل للعلاج

الكيماوي".

وأشار الى، أن "المركز يعاني من شحة العلاجات، والبعض يتوفر في

الاسواق بأسعار باهضة الامر الذي ينعكس على صحة المريض، موضحا أن

المركز يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الخيرية والمتبرعين في شراء

العلاجات للمرضى".

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