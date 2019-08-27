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الثلاثاء 27 أغسطس 2019 | 12:21 مساءً | عدد القراءات : 12

الجيش السوري يدمر مفخختين بداخلهما انتحاريين شرق إدلب

متابعة/...فجر الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عربتين مفخختين وبداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة الإرهابي بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي.

وقال مصادر سورية في ريف إدلب أن هجوما عنيفا يشنه تنظيما أجناد القوقاز وحراس الدين في هذه الأثناء على محاور تل مرق وشم الهوى والجدوعية والسلومية جنوب أبو الظهور بريف إدلب الشرقي.

واشار إلى أن قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخخين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش.

وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرا نقاط إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.

وعلى التوازي، ينفذ الطيران الحربي عدة غارات مستهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية في منطقة الخوين وأراضي الزرزور ومحيط مدينة التمانعة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.





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