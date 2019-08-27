ريناتو سانشيز يعترف بفضل بايرن ميونخ

2019/08/27 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال البرتغالي ريناتو سانشيز أنه تعلم “الأداء والعمل الجاد” في بايرن ميونخ، الذي تركه الأسبوع الماضي إلى فريق ليل الفرنسي.وانتقل سانشيز إلى ليل، بعد 3 مواسم اتسمت بالمشاركات غير المنتظمة في صفوف بايرن.ورغم هذا، أشاد اللاعب ببايرن ميونخ، خلال تقديمه لوسائل الإعلام في فرنسا، قائلا: “تعلمت في بايرن العمل الجاد وأن أقدم […]

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