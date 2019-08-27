2019/08/27 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عشرات العاملين بأجر يومي في مشروع ماء البصرة الكبير اعتصاماً أمام المشروع للمطالبة بتعيينهم في المشروع الذي شارفت أعماله على الإنتهاء .وقال عدد من المعتصمين للنعيم نيوز , إنهم كانوا يعملون في المشروع طيلة السنوات الماضية وينبغي أن تكون لهم الفرصة بإكمال العمل في المشروع والتعيين فيه .ودعوا , ” الجهات المعنية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات العاملين يعتصمون أمام مشروع ماء البصرة للمطالبة بتعينهم النعيم نيوز.

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