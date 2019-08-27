2019/08/27 | 14:56

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أردوغان في موسكو..



واوضاع المنطقة تتصدر جدول اللقاء

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،

سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في موسكو،

التعاون بين البلدين في المجال العسكري - التقني.وجاء في بيان صدر عن الكرملين، "أثناء هذه المحادثات سيناقش الطرفان

مسائل مواصلة تطوير التعاون الروسي التركي في المجالات السياسية

والتجارية والاقتصادية والعسكرية-التقنية والإنسانية، بالإضافة إلى

النواحي الحيوية للقضايا الدولية والإقليمية".ويجري اليوم في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو لقاء بين الرئيس الروسي،

فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة عمل

قصيرة إلى روسيا وسيزور خلالها معرض "ماكس-2019" الدولي الـ14 للطيران

الذي يقام بضواحي العاصمة الروسية.

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