مجلس واسط يصوت على إلغاء تعيينات وزارة الكهرباء في المحطة الحرارية

2019/08/27 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، على الغاء آلية التعيينات التي جرت في محطة واسط الحرارية من قبل وزارة الكهرباء.

وقال رئيس المجلس مازن الزاملي لـ"الغد برس"، ان "مجلس صوت على الغاء آلية التعيينات التي جرت في محطة واسط الحرارية من قبل وزارة الكهرباء"، مشيرا الى "وجود شبهات فساد في التعيينات".

واضاف ان "التعيينات تخطت بعض التعليمات وقرار مجلس الوزراء والقاضي بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجماعية والدائرة الممثلة لها بالمحافظة لغرض تعيين العاطلين من ابناء المحافظة".

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